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Нагельсманн – об игре Крооса: «Честно говоря, это невероятно»

24 Марта 2024 • 02:21 Комментировать
Франция
0:2
Германия

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн оценил выступление Тони Крооса в первом матче после возвращения.

34-летний полузащитник мадридского «Реала» отыграл до финального свистка в товарищеском поединке против сборной Франции (2:0), отметившись результативной передачей. Субботний матч стал для Крооса первым в составе национальной команды с июня 2021 года.

«Честно говоря, это невероятно. Мы все знаем о его выдающихся качествах при игре с мячом, но то, как он действовал в единоборствах... Это то, за что его часто критиковали в прошлом. Сегодня он работал невероятно усердно, был стабилен в обороне.

Мне также нравится, что Кроос выглядит как обычный парень, а не сверхуспешный футболист. Он легко интегрируется в команду», – приводит Bayern & Germany слова Нагельсманна.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Германии Тони Кроос Юлиан Нагельсманн ещё теги

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