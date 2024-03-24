Дешам: «Игра сборной Франции не соответствовала уровню матча»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам был разочарован выступлением своей команды в товарищеском матче против Германии (0:2).

«Трёхцветные» пропустили уже на первых секундах встречи, а в начале второго тайма гости забили второй мяч. У вице-чемпионов мира ответа так и не нашлось.

«Наша игра не соответствовала уровню такого матча и тому, что предложила сборная Германии. Нам потребовалась четверть часа, чтобы включиться. Соперник явно был лучше нас, несмотря на свою серию неудач в предыдущих матчах. Мы сильно уступали в целеустремлённости, агрессивности», – приводит Foot Mercato высказывания Дешама.