Дешам рассказал о состоянии Меньяна

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о готовности голкипера Майка Меньяна к предстоящему товарищескому матчу против сборной Германии.

Вратарь «Милана» отсутствовал на тренировках «трёхцветных» в начале недели из-за очередного повреждения. По словам Дешама, 28-летний игрок может восстановиться в ближайшее время.

«Сможет ли Меньян сыграть против сборной Германии? Сегодня он будет тренироваться в общей группе, как и два других вратаря. Завтра – другой день, посмотрим», – поведал Дешам на пресс-конференции.

Встреча сборных Франции и Германии состоится 23 марта в 23:00 по московскому времени. Тремя днями позднее французы проведут ещё одну товарищескую игру – против сборной Чили.