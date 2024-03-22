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Дешам рассказал о состоянии Меньяна

22 Марта 2024 • 22:52 Комментировать
Франция
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Германия
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23.03 23:00

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о готовности голкипера Майка Меньяна к предстоящему товарищескому матчу против сборной Германии.

Вратарь «Милана» отсутствовал на тренировках «трёхцветных» в начале недели из-за очередного повреждения. По словам Дешама, 28-летний игрок может восстановиться в ближайшее время.

«Сможет ли Меньян сыграть против сборной Германии? Сегодня он будет тренироваться в общей группе, как и два других вратаря. Завтра – другой день, посмотрим», – поведал Дешам на пресс-конференции.

Встреча сборных Франции и Германии состоится 23 марта в 23:00 по московскому времени. Тремя днями позднее французы проведут ещё одну товарищескую игру – против сборной Чили.

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Евро-Футбол.Ру,
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