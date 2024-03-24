Тчуамени: «Кроос – один из лучших в истории»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени поделился мнением о своём одноклубнике Тони Кроосе после матча сборных Франции и Германии (0:2).

Немецкая команда взяла верх благодаря голам Флориана Вирца и Кая Хаверца, а Кроос, сыгравший за бундестим впервые с 2021 года, отметился голевой передачей и получил множество комплиментов за своё выступление.

К похвалам присоединился и Тчуамени, противостоявший своему одноклубнику в субботнем товарищеском матче сборных: «Кроос – один из лучших в истории, он меняет лицо сборной Германии», – сказал в интервью Sky Sport французский хавбек.