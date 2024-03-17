Нойер: «Я не говорил Нагельсманну, что должен быть основным вратарём сборной»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о борьбе за место «первого номера» в сборной Германии.

37-летний вратарь вернулся в состав национальной команды впервые после тяжёлой травмы, полученной в конце 2022 года. Впрочем, пока неясно, сможет ли ветеран «Баварии» выиграть конкуренцию за место в основе у Марка-Андре тер Штегена.

«Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, но решение принимать тренеру. Конечно, я беседовал с Юлианом [Нагельсманном], но я не говорил, что должен быть основным в сборной. Я просто хочу показывать хорошую игру», – цитирует Bayern & Germany Мануэля Нойера.