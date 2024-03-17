Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер: «Я не говорил Нагельсманну, что должен быть основным вратарём сборной»

17 Марта 2024 • 02:16 Комментировать
Франция
...
Германия
23.03 23:00

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о борьбе за место «первого номера» в сборной Германии.

37-летний вратарь вернулся в состав национальной команды впервые после тяжёлой травмы, полученной в конце 2022 года. Впрочем, пока неясно, сможет ли ветеран «Баварии» выиграть конкуренцию за место в основе у Марка-Андре тер Штегена.

«Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, но решение принимать тренеру. Конечно, я беседовал с Юлианом [Нагельсманном], но я не говорил, что должен быть основным в сборной. Я просто хочу показывать хорошую игру», – цитирует Bayern & Germany Мануэля Нойера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Мануэль Нойер Марк-Андре Тер Штеген Юлиан Нагельсманн ещё теги

Новости по матчу

13 Марта
23:25
Вингер «ПСЖ» Баркола может получить первый вызов в сборную Франции
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Гризманн назвал дерьмом звёздного футболиста «Интера» В «Барселоне» случилась отставка С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
«Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Бывший тренер сборной России отреагировал на решение Билялетдинова уйти из «Ак Барса» Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от серии между СКА и «Автомобилистом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Хоффенхайм Хоффенхайм
Штутгарт Штутгарт
0
3
Видео
17.03.24 в 17:30
Фрайбург Фрайбург
Байер Л Байер Л
4.60 4.40 1.61
Видео
17.03.24 в 19:30
Боруссия Д Боруссия Д
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.59 4.50 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Марта
02:16 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Я не говорил Нагельсманну, что должен быть основным вратарём сборной»
16 Марта
22:31 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Бавария» пропустила слишком много голов
22:27 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» разорвал оборону «Хоффенхайма»
22:25 · Германия. Бундеслига
Тренер «Дармштадта» – о Мусиале: «Германии очень повезло с этим игроком»
22:10 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Мусиала снова делает разницу»
21:43 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал травму Кейна
21:38 · Германия. Бундеслига
Кейн может пропустить матчи сборной Англии – в «Баварии» дали намёк
21:16 · Германия. Бундеслига
Кейн ответил на вопрос о своём состоянии после удара о штангу
20:34 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Бавария» заслуженно забила столько голов «Дармштадту»
19:38 · Германия. Бундеслига
Объявление об отставке Тухеля дало эффект – результаты «Баварии» 1
19:32 · Германия. Бундеслига
«Майнц» уверенно переиграл конкурентов из «Бохума»
19:30 · Германия. Бундеслига
Быстрые голы в начале второго тайма позволили «Униону» обыграть «Вердер»
19:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» забила 5 мячей в ворота главного аутсайдера
19:26 · Германия. Бундеслига
«Хайденхайм» с гладбахской «Боруссией» забили по голу
19:25 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» в большинстве одолел «Вольфсбург»
Все новости
Рекомендуем