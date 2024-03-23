Кроос сыграет за сборную Германии впервые за 998 дней

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос проведёт первый за долгое время матч за сборную Германии.

Рулевой Юлиан Нагельсманн нашёл для 34-летнего игрока место в стартовом составе в сегодняшней встрече против сборной Франции. Как отмечает Madrid Zone, для Крооса это будет первая игра за немецкую национальную команду за 998 дней.

Свой предыдущий поединок в составе бундестим Тони Кроос провёл ещё на Евро-2020 в 2021 июне 2021 года – тогда немцы уступили сборной Англии в 1/8 финала (0:2), а тренером был Йоахим Лёв.

Следить за товарищеским матчем сборных Германии и Франции можно на сайте LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.