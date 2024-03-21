В сборной Германии приняли решение по Нагельсманну

Немецкий футбольный союз рассчитывает продлить контракт с главным тренером Юлианом Нагельсманном.

Текущий договор специалиста истекает после завершения домашнего для Германии Евро-2024. По сведениям Kicker, в Немецком футбольном союзе хотели бы продолжить сотрудничество с Нагельсманном после окончания турнира. Первоначальные обсуждения уже состоялись – наставник открыт для продолжения работы в сборной. Предполагается, что DFB планирует договориться с рулевым о пункте автоматического продления, который вступит в силу при достижении командой определённой стадии на предстоящем чемпионате Европы.

Напомним, что на групповом этапе сборной Германии предстоит сыграть с соперниками из Шотландии, Венгрии и Швейцарии.