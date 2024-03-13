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Чемпионат Франции. Лига 1

Вингер «ПСЖ» Баркола может получить первый вызов в сборную Франции

13 Марта 2024 • 23:25 Комментировать
Франция
...
Германия
23.03 23:00

Футболист «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола в скором времени может дебютировать за сборную Франции.

21-летний игрок выступал за молодёжную команду «трёхцветных», но никогда не приглашался в ряды главной сборной. По информации журналиста Фабриса Хокинса, рулевой вице-чемпионов мира Дидье Дешам всерьёз рассматривает возможность приглашения Баркола на ближайший сбор. Молодой вингер впечатлил тренерский штаб французов своими выступлениями за «ПСЖ» в недавних матчах.

Сборная Франции проведёт товарищеские поединки с соперниками из Германии и Чили. Встречи пройдут 23 и 26 марта соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Дидье Дешам Брэдли Баркола ещё теги

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