Вингер «ПСЖ» Баркола может получить первый вызов в сборную Франции

Футболист «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола в скором времени может дебютировать за сборную Франции.

21-летний игрок выступал за молодёжную команду «трёхцветных», но никогда не приглашался в ряды главной сборной. По информации журналиста Фабриса Хокинса, рулевой вице-чемпионов мира Дидье Дешам всерьёз рассматривает возможность приглашения Баркола на ближайший сбор. Молодой вингер впечатлил тренерский штаб французов своими выступлениями за «ПСЖ» в недавних матчах.

Сборная Франции проведёт товарищеские поединки с соперниками из Германии и Чили. Встречи пройдут 23 и 26 марта соответственно.