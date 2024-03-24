Вирц забил самый быстрый гол сборной Германии за всю историю

Гол полузащитника «Байера» Флориана Вирца в поединке с Францией стал самым быстрым в истории сборной Германии.

20-летний игрок отличился на восьмой секунде сегодняшнего товарищеского матча, нанеся точный дальний удар. Как сообщает пресс-служба немецкой национальной команды, этот гол официально признан самым быстрым за всю историю сборной Германии. Примечательно, что автором результативной передачи стал Тони Кроос, вышедший в составе бундестим впервые за 998 дней.

В начале второго тайма коллектив Юлиана Нагельсманна удвоил преимущество благодаря точному удару Кая Хаверца. Следить за дальнейшими событиями матча сборных Франции и Германии можно на сайте LiveResult.