Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Вирц забил самый быстрый гол сборной Германии за всю историю

24 Марта 2024 • 00:17 Комментировать
Франция
0:2
Германия
окончен

Гол полузащитника «Байера» Флориана Вирца в поединке с Францией стал самым быстрым в истории сборной Германии.

20-летний игрок отличился на восьмой секунде сегодняшнего товарищеского матча, нанеся точный дальний удар. Как сообщает пресс-служба немецкой национальной команды, этот гол официально признан самым быстрым за всю историю сборной Германии. Примечательно, что автором результативной передачи стал Тони Кроос, вышедший в составе бундестим впервые за 998 дней.

В начале второго тайма коллектив Юлиана Нагельсманна удвоил преимущество благодаря точному удару Кая Хаверца. Следить за дальнейшими событиями матча сборных Франции и Германии можно на сайте LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Франции Тони Кроос Флориан Вирц Байер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Марта
00:52
Гол Вирца на седьмой секунде шокировал Францию: сборная Германии второй раз подряд обыграла «трёхцветных»
00:17
Вирц забил самый быстрый гол сборной Германии за всю историю
23 Марта
23:19
Кроос ассистировал на 8-й секунде в первом матче после возвращения в сборную Германии
23:00
Кроос сыграет за сборную Германии впервые за 998 дней
02:02
Франция - Германия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
22 Марта
23:52
Интересная ставка и прогноз на товарищеский матч Франция — Германия — 23 марта 2024
23:13
Жиру признался, что его раздражает ВАР
22:52
Дешам рассказал о состоянии Меньяна
22:43
Мбаппе: «Сборная Германии – одна из сильнейших в мире»
21 Марта
01:57
В сборной Германии приняли решение по Нагельсманну
00:35
Мусиала – о «десятке» в сборной: «Я мечтал об этом с тех пор, как наблюдал за Месси в детстве»
20 Марта
22:21
Мусиала прокомментировал похвалу от Крооса
22:04
Нагельсманн – о своём будущем: «Сначала мне должны предложить работу»
21:38
Нагельсманн ответил на вопрос о решении не вызывать Горецку в сборную Германии
21:20
Меньян получил новую травму
03:41
Кроос: «Мне хватило одной тренировки, чтобы понять, на что способен Мусиала»
17 Марта
02:16
Нойер: «Я не говорил Нагельсманну, что должен быть основным вратарём сборной»
13 Марта
23:25
Вингер «ПСЖ» Баркола может получить первый вызов в сборную Франции
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Спартак» обратился к Сергею Лаврову «Реал» выбрал топ-вратаря на замену Куртуа «Реал» и «Манчестер Сити» могут обменяться звёздными игроками Садио Мане высказался о Клоппе Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции Звезда «Реала» может присоединиться к Месси в Майами Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Куртуа сделал важное заявление Анчелотти «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:3
Спортивные новости
Кожевников рассказал, за счёт чего «Трактор» прошёл «Динамо» в плей-офф КХЛ СКА переиграл «Автомобилист» и сократил отставание в серии «Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Марта
00:41 · Германия. Бундеслига
Саутгейт: «Кейн возвращается в Германию для восстановления после травмы»
00:17 · Германия. Бундеслига
Вирц забил самый быстрый гол сборной Германии за всю историю
23 Марта
22:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на ещё одного защитника «Барселоны» слухи
21:10 · Англия. Премьер-лига
Дэвис назвал клуб, за которым следит в АПЛ
15:41 · Англия. Премьер-лига
В «Айнтрахте» приняли решение по ван де Беку
15:32 · Германия. Бундеслига
Вирц ответил, покинет ли «Байер» летом
11:56 · Германия. Бундеслига
«Милан» выбрал нападающего на замену Жиру
03:06 · Германия. 2-я бундеслига
​Джеральд Асамоа покидает «Шальке»
02:07 · Германия. Бундеслига
Киммих – о будущем в «Баварии»: «Очень важно, кто будет новым тренером»
22 Марта
23:55 · Германия. Бундеслига
Тренер вратарей «Баварии»: «Нойеру будет трудно сыграть против «Боруссии»
23:26 · Германия. Бундеслига
Лапорта – об интересе «Баварии» к Араухо: «Уверен, он останется в «Барселоне»
23:20 · Германия. Бундеслига
Саутгейт: «Кейн не сыграет против сборной Бразилии из-за травмы»
18:47 · Германия. Бундеслига
Луис Энрике оценил Хави Симонса
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» выбрал нового нападающего 1
18:28 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг может возглавить один из трёх клубов – известны названия
Все новости
Рекомендуем