Хаверц – о победе над сборной Франции: «Мы контролировали игру»

Футболист сборной Германии Кай Хаверц поделился впечатлениями после победы в товарищеской встрече со сборной Франции (2:0).

Коллектив Юлиана Нагельсманна забил по голу в начале каждого из таймов. Хаверц стал автором второго взятия ворот.

«Было весело. Думаю, мы здорово контролировали игру, особенно во втором тайме. У нас были возможности забить больше, но, конечно, мы в любом случае рады победе над таким соперником.

Сегодня мы отлично владели мячом – никто не прятался, все старались открыться. Это очень облегчило задачу по продвижению мяча между линиями.

Мы играем в очень качественный футбол. Я испытываю прекрасные чувства, когда вижу, насколько классные футболисты играют позади меня», – передаёт Bayern & Germany слова Хаверца.