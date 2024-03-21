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Мусиала – о «десятке» в сборной: «Я мечтал об этом с тех пор, как наблюдал за Месси в детстве»

21 Марта 2024 • 00:35 Комментировать
Франция
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Германия
23.03 23:00

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала признался, что рад получить десятый номер в сборной Германии.

Как стало известно в среду, 21-летний футболист будет выступать за немецкую национальную команду с «десяткой» на спине в предстоящих матчах, включая поединки Евро-2024.

«Номер 10 – моя мечта с самого детства, когда я наблюдал за игрой Месси и всё в этом духе. Но я не допущу, чтобы фактор номера повлиял на мою игру. Я буду показывать на поле то же самое, что делал бы и под любым другим номером. Но носить «десятку» – это действительно нечто особенное», – высказался в интервью RTL Джамал Мусиала, отыгравший 25 матчей за сборную Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси Сборная Германии Джамал Мусиала ещё теги

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Сегодня, 21 Марта
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