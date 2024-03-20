Нагельсманн – о своём будущем: «Сначала мне должны предложить работу»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал о своих планах на будущее.

Действующий контракт специалиста с Немецким футбольным союзом истекает сразу после завершения Евро-2024. По слухам, уже грядущим летом рулевой может вернуться в клубный футбол.

«Моё будущее? Сейчас я не могу ничего решить – для начала кто-то должен предложить мне работу. На данный момент нет ничего конкретного, но ни о каком годичном или полугодичном перерыве для меня не может идти речи.

Я научился принимать решения спокойно. Я молодой тренер, молодой человек, и мне в любом случае нужна работа», – поведал на пресс-конференции Нагельсманн.