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Нагельсманн – о своём будущем: «Сначала мне должны предложить работу»

20 Марта 2024 • 22:04 Комментировать
Франция
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Германия
23.03 23:00

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал о своих планах на будущее.

Действующий контракт специалиста с Немецким футбольным союзом истекает сразу после завершения Евро-2024. По слухам, уже грядущим летом рулевой может вернуться в клубный футбол.

«Моё будущее? Сейчас я не могу ничего решить – для начала кто-то должен предложить мне работу. На данный момент нет ничего конкретного, но ни о каком годичном или полугодичном перерыве для меня не может идти речи.

Я научился принимать решения спокойно. Я молодой тренер, молодой человек, и мне в любом случае нужна работа», – поведал на пресс-конференции Нагельсманн.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн

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