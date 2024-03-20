Мусиала прокомментировал похвалу от Крооса

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала отреагировал на похвалу своего товарища по сборной Германии Тони Крооса.

Недавно вернувшийся в немецкую национальную команду хавбек мадридского «Реала» признался, что был впечатлён игрой Мусиалы на тренировках.

«Кроос – потрясающий игрок. На тренировках видно, насколько он спокоен с мячом. Судя по играм, которые я видел на протяжении многих лет, он фантастический футболист, способный по-настоящему нам помочь. Я его очень уважаю, и мне приятна его похвала», – заявил в интервью RLT 21-летний футболист «Баварии».

23 марта сборная Германии сыграет против Франции, а 26 марта пройдёт встреча с Нидерландами.