Вирц: Мы хорошо ладим с Мусиалой, из-за нашего сходства соперникам сложнее

Футболист «Байера» Флориан Вирц рассказал, что хорошо ладит с нападающим «Баварии» Джамалом Мусиалой.

- Мы с ним очень хорошо ладим, и на поле, и за его пределами. У нас хорошая связь. К сожалению, мы не можем с ним часто встречаться из-за большого количества матчей, но говорим по телефону и переписываемся. Это правда, что у нас похожий стиль игры. Из-за нашего сходства соперникам становится сложнее, - цитирует Вирца немецкие СМИ.

Вирц и Мусиала вместе выступают за сборную Германии. 23 марта в контрольной игре с Францией футболисты отметились результативными действиями. Игрок «Байера» голом, а Мусиала – голевой передачей.