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Вирц: Мы хорошо ладим с Мусиалой, из-за нашего сходства соперникам сложнее

24 Марта 2024 • 19:15 Комментировать
Франция
0:2
Германия

Футболист «Байера» Флориан Вирц рассказал, что хорошо ладит с нападающим «Баварии» Джамалом Мусиалой.

- Мы с ним очень хорошо ладим, и на поле, и за его пределами. У нас хорошая связь. К сожалению, мы не можем с ним часто встречаться из-за большого количества матчей, но говорим по телефону и переписываемся. Это правда, что у нас похожий стиль игры. Из-за нашего сходства соперникам становится сложнее, - цитирует Вирца немецкие СМИ.

Вирц и Мусиала вместе выступают за сборную Германии. 23 марта в контрольной игре с Францией футболисты отметились результативными действиями. Игрок «Байера» голом, а Мусиала – голевой передачей.


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