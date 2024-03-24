Тчуамени – о переходе Мбаппе в «Реал»: «Прямо сейчас мне всё равно»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени высказался о скором воссоединении с Килианом Мбаппе в клубе.

Нападающий «ПСЖ» должен перебраться в стан «сливочных» после завершения сезона в качестве свободного агента. Переход ещё не подтверждён официально, но уже скоро, вероятно, сам Мбаппе сделает публичное заявление.

«Когда Мбаппе объявит о переходе в «Реал»? Честно говоря, прямо сейчас мне всё равно. Посмотрим, что он будет делать, но сейчас он игрок «ПСЖ». Время покажет», – заявил Тчуамени в интервью Sky Sport после поражения в товарищеском матче против сборной Германии (0:2).