Гол Вирца на седьмой секунде шокировал Францию: сборная Германии второй раз подряд обыграла «трёхцветных»

Сборные Франции и Германии сошлись в контрольном матче. Товарищеская игра состоялась 23 марта на стадионе «Гроупама Арена».

Знатная афиша и недюжинная интрига для товарищеского матча. Сборной Германии предстоит принимать Евро-2024, так что она только через контрольные игры форму набирает – тут вообще никаких поблажек на статус матча. А французы в сентябре уже уступили немцам в товарищеской встрече, нужно бы и реванш взять перед своими болельщиками, мускулами поиграть, показать кто главный фаворит предстоящего Евро.

Составы болельщиков явно порадовали. Тут Мбаппе, Дембеле, Тюрам, Тчуамени, Хаверц, Мусиала, Гюндоган, Вирц. Тренеры не щадили своих звёзд, почти всех бросили в бой с первых минут. И они реально ринулись. Они – немцы. Хаверц и Кросс разыграли мяч с центра поля, Тони выпилил отличный заброс на Вирца, а Флориан продвинулся вперёд и плотно пробил. Мяч влетел в сетку от перекладины – 0:1. Гол случился на седьмой секунду матча.

Немцы могли и второй быстрый гол забивать. Флориан Вирц вихрем промчался по флангу и собрался ассистировать на этот раз. Его прострел пришёл точно на ногу Мусиале, Джамал пробил в касание, но Брис Самба справился. И только после этого французы прижали немцев, заложивших резкий «стартовый» вираж. Дембеле прострелил, Андрих вынес на Мбаппе, который мог расстреливать с десяти метров. Целил Килиан в ближний угол, но не попал.

Следом ещё момент загубил Мбаппе. Килиан улетел на рандеву с голкипером сборной Германии и решил того перебросить. Но Марк-Андре не позволил себя переиграть столь эффектно и забрал мяч. А лучший момент французов в первом тайме загубили Дембеле и Рабьо. Усман хлёстко пробил с десяти метров – Тер Штеген парировал, набежавший Адриен добавлял в борьбе, но покатил мимо створа.

Сборная Германии натиск выдержала, второй тайм начав тоже очень бодро. Вирц освободился от опекуна и мягко забросил мяч на открывшегося Мусиалу. Джамал ушёл в сторону от Самба и отпасовал поперёк на Хаверца, Кай в касание пробил по уже пустым воротам французов – 0:2. Французы включились: индивидуальный рейд Дембеле завершился обводящим ударом метров с 18. Усман неплохо закрутил, но в створ попасть не сумел. Гол престижа не состоялся.

У немцев продолжал радиоуправляемые запросы выполнять Тони Кроос, Мусиала на них ускорялся и создавал неприятные моменты, вот только с завершением были проблемы. Промедлит Джамал и мяч упустит, французские защитник быстро его давили. Но это не помогло хозяевам. Резвое начало обоих таймов принесло сборной Германии довольно уверенную и «сухую» победу. Пусть это и товарищеские матчи, но немцы за полгода уже второй раз обыгрывают французов.