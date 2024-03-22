Мбаппе: «Сборная Германии – одна из сильнейших в мире»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе оценил уровень сборной Германии.

В субботу «трёхцветные» проведут товарищеский матч против немецкой национальной команды. Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

«Это будет хорошее испытание для нас. Я считаю сборную Германии одной из сильнейших в мире. Да, недавние результаты команды были ниже её уровня, но немецкая сборная всегда была и будет в числе лучших», – приводит Bayern & Germany слова Мбаппе.

Напомним, что именно в Германии предстоящим летом пройдёт чемпионат Европы. Бундестим сыграет в одной группе со сборными Шотландии, Швейцарии и Венгрии.