Кроос: «Мне хватило одной тренировки, чтобы понять, на что способен Мусиала»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос похвалил своего товарища по сборной Германии Джамала Мусиалу.

34-летний футболист недавно вернулся в национальную команду, из которой ушёл в 2021 году. За время отсутствия хавбека в составе бундестим закрепились молодые дарования – Флориан Вирц из «Байера» и Джамал Мусиала из «Баварии».

«Мусиала и Вирц? Я мало смотрю Бундеслигу, чаще наблюдаю за Лигой чемпионов. Там я и видел Джамала. Раньше мне никогда не доводилось видеть его игру лично, но одной совместной тренировки хватило, чтобы понять, на что он способен.

Часть моей работы – помогать этим ребятам играть свободно. Такие исключительные таланты делают игру веселее, приносят радость», – цитирует Madrid Zone Крооса.