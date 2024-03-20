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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кроос: «Мне хватило одной тренировки, чтобы понять, на что способен Мусиала»

20 Марта 2024 • 03:41 Комментировать
Франция
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Германия
23.03 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос похвалил своего товарища по сборной Германии Джамала Мусиалу.

34-летний футболист недавно вернулся в национальную команду, из которой ушёл в 2021 году. За время отсутствия хавбека в составе бундестим закрепились молодые дарования – Флориан Вирц из «Байера» и Джамал Мусиала из «Баварии».

«Мусиала и Вирц? Я мало смотрю Бундеслигу, чаще наблюдаю за Лигой чемпионов. Там я и видел Джамала. Раньше мне никогда не доводилось видеть его игру лично, но одной совместной тренировки хватило, чтобы понять, на что он способен. 

Часть моей работы – помогать этим ребятам играть свободно. Такие исключительные таланты делают игру веселее, приносят радость», – цитирует Madrid Zone Крооса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Сборная Германии Тони Кроос Флориан Вирц Джамал Мусиала Байер ещё теги

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Сегодня, 20 Марта
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