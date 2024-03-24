«Дело не в деньгах»: Нагельсманн ответил на новый вопрос о своём будущем

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн по-прежнему не знает, где окажется после завершения Евро-2024.

Нынешний контракт специалиста с Немецким футбольным союзом истекает сразу после окончания турнира. По некоторым данным, руководители DFB заинтересованы в продлении договора.

«Конечно, это будет отчасти зависеть от предложения. Если бы я не рассматривал возможность продления, то сказал бы об этом сразу, и тогда никакое предложение уже не потребовалось бы. Продолжение работы здесь – не невозможный сценарий, но и не само собой разумеющийся. Основное внимание уделяется Евро-2024.

Мне предстоит обсудить много различных деталей с моими боссами и агентами, но я бы хотел прояснить, что это не имеет никакого отношения к финансовому аспекту», – сказал в интервью ZDF Нагельсманн после победы в товарищеском матче против сборной Франции (2:0).