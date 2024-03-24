Кроос – о голе Вирца на первых секундах: «Так было задумано»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал гол Флориана Вирца в самом начале матча против Франции.

Атакующий хавбек «Байера» стал автором самого быстрого гола в истории немецкой национальной команды, отличившись после передачи Крооса уже на 7-й секунде. После завершения встречи журналисты спросили у представителя «сливочных», был ли такой розыгрыш заранее заготовлен тренерами.

«У тренерского штаба было около четырёх месяцев, чтобы это продумать, так что, думаю, можно сказать, что мы действительно так и планировали», – цитирует Madrid Zone Крооса, сыгравшего за сборную Германии впервые с лета 2021 года.