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Кроос ассистировал на 8-й секунде в первом матче после возвращения в сборную Германии

23 Марта 2024 • 23:19 Комментировать
Франция
0:2
Германия
1 1.80 X 3.90 2 4.05
2-й тайм

Тони Кроосу потребовались считанные секунды, чтобы отметиться голевым пасом в первом матче за сборную Германии после возвращения.

Полузащитник мадридского «Реала» получил мяч после розыгрыша в центре поля, а затем, сделав всего несколько касаний, отпасовал Флориану Вирцу, который поразил ворота сборной Франции дальним ударом. Счёт в товарищеской встрече был открыт уже на восьмой секунде.

Для Тони Крооса это первый матч за сборную Германии почти за три года – с июня 2021.

Следить за дальнейшим событием поединка Франции против Германии можно в формате текстовой онлайн-трансляции от LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Германии Сборная Франции Тони Кроос Флориан Вирц ещё теги

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