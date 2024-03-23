Кроос ассистировал на 8-й секунде в первом матче после возвращения в сборную Германии

Тони Кроосу потребовались считанные секунды, чтобы отметиться голевым пасом в первом матче за сборную Германии после возвращения.

Полузащитник мадридского «Реала» получил мяч после розыгрыша в центре поля, а затем, сделав всего несколько касаний, отпасовал Флориану Вирцу, который поразил ворота сборной Франции дальним ударом. Счёт в товарищеской встрече был открыт уже на восьмой секунде.

Для Тони Крооса это первый матч за сборную Германии почти за три года – с июня 2021.

Следить за дальнейшим событием поединка Франции против Германии можно в формате текстовой онлайн-трансляции от LiveResult.