Нойер: «Я был удивлён, когда узнал, что Горецку не вызвали в сборную»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился мнением о непопадании своего одноклубника Леона Горецки в заявку сборной Германии на мартовские матчи.

Недавно Юлиан Нагельсманн огласил список футболистов, приглашённых на предстоящий сбор немецкой национальной команды. В составе не нашлось места для Леона Горецки, регулярно появляющегося на поле в «Баварии».

Любому, кто знает Леона, известно о том, насколько он амбициозен, как много пользы может принести команде. Я был удивлён, когда узнал, что его не вызвали в сборную», – цитирует Bayern & Germany Нойера, который, к слову, оказался в заявке бундестим впервые с конца позапрошлого года.

23 марта сборная Германии проведёт товарищеский матч против Франции, а тремя днями позднее сыграет с Нидерландами.