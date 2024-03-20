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Чемпионат Италии. Серия А

Меньян получил новую травму

20 Марта 2024 • 21:20 Комментировать
Франция
...
Германия
23.03 23:00

Голкипер «Милана» и сборной Франции Майк Меньян снова угодил в лазарет.

Француз был заменён из-за повреждения в недавнем матче Лиги Европы против «Славии», однако смог принять участие в следующей игре «Милана» против «Вероны», которая состоялась 17 марта в рамках Серии А. 28-летний футболист отправился в расположение сборной Франции, однако, по сообщениям Le Parisien, вратарь отсутствовал на тренировках «трёхцветных» в последние два дня. Представитель «россонери» вряд ли сыграет в ближайшей товарищеской встрече со сборной Германии, запланированной на 23 марта.

Майк Меньян провёл 37 поединков за «Милан» в текущем сезоне, пропустив 46 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
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