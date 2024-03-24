Кроос получил самую высокую оценку в матче Германии против Франции, Мбаппе – самую низкую

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос удачно вернулся в сборную Германии.

34-летний футболист сыграл за национальную команду впервые почти за три года. Хавбек помог бундестим обыграть сборную Франции в товарищеском матче (2:0), отметившись результативной передачей на Флориана Вирца уже на 8-й секунде встречи. Кроме того, Кроос стал лучшим на поле по количеству точных передач (121). Статистический портал SofaScore оценил выступление игрока в 8,4 балла – лучший показатель наряду с Вирцем.

Со знаком минус, что примечательно, отметился Килиан Мбаппе: форвард сборной Франции получил оценку 6,5 – худший результат среди игроков, вышедших в старте, наряду с Жюлем Кунде.