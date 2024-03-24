Мертезакер оценил игру Крооса в первом матче после возвращения в сборную Германии

Бывший игрок сборной Германии Пер Мертезакер высказался о возвращении полузащитника «Реала» Тони Крооса в национальную команду.

Вчера, 23 марта сборная Германии на выезде обыграла команду Франции. Тони Кроос начал встречу в стартовом составе и сделал голевую передачу на Вирца в начале матча.

- Он почти не ошибается, совершает умные фолы, - цитирует Мертезакера Sky Sports.

Кроос завершил международную карьеру три года назад, но в текущем году решил вернуться и принять участие на предстоящем домашнем для сборной Германии чемпионате Европы. Всего в активе полузащитника 106 матчей и 17 забитых мячей за сборную Германии.