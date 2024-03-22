Жиру признался, что его раздражает ВАР

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал о своём отношении к ВАР.

По словам 37-летнего футболиста, система видеопомощи арбитрам нуждается в значительных улучшения.

«Прошу меня извинить, но меня немного раздражает ВАР. Просмотры повторов занимают много времени, заставляют ждать, при этом ошибочные решения никуда не делись. Я считаю, что нужно найти способ вернуть футболу элемент спонтанности», – заявил в интервью Canal+ форвард.

Сборной Франции с Оливье Жиру в составе в скором времени предстоит провести два товарищеских матча: 23 марта «трёхцветные» сыграют против Германии, а через три дня встретятся с командой Чили.