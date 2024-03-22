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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру признался, что его раздражает ВАР

22 Марта 2024 • 23:13 Комментировать
Франция
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Германия
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Через 22 ч. 29 мин.

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал о своём отношении к ВАР.

По словам 37-летнего футболиста, система видеопомощи арбитрам нуждается в значительных улучшения.

«Прошу меня извинить, но меня немного раздражает ВАР. Просмотры повторов занимают много времени, заставляют ждать, при этом ошибочные решения никуда не делись. Я считаю, что нужно найти способ вернуть футболу элемент спонтанности», – заявил в интервью Canal+ форвард.

Сборной Франции с Оливье Жиру в составе в скором времени предстоит провести два товарищеских матча: 23 марта «трёхцветные» сыграют против Германии, а через три дня встретятся с командой Чили.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Франции Оливье Жиру ещё теги

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