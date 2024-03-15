Бывший футболист «Аталанты» Кристиан Дзенои в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о выходе клуба из Бергамо в четвертьфинал Лиги Европы.

Вчера, 14 марта «Аталанта» в ответном матче 1/8 финала обыграла «Спортинг» (2:1) и пробилась в следующий раунд, где встретится с «Ливерпулем».

- Для «Аталанты» было очень важно пройти дальше. В прошлом сезоне команда вообще не играла в еврокубках, а сейчас она уже в четвертьфинале, это хороший результат.

- Как вам игра Миранчука?

- Миранчук сейчас очень важный игрок для «Аталанты». Он один из самых тонких игроков в атаке, способен отдать любую передачу и всегда работает на команду. В игре со «Спортингом» он снова это показал, поучаствовав в двух голах.