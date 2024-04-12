Ван Дейк оценил шансы «Ливерпуля» выйти в полуфинал Лиги Европы после разгрома от «Аталанты»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк после поражения от «Аталанты» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы оценил шансы своей команды выйти в полуфинал.

Матч прошёл на «Энфилед» и завершился крупной победой итальянской команды со счётом 3:0. Ответная встреча состоится в Бергамо 18 апреля, начало запланировано на 22:00 по мск.

- Если вы не верите, то нет смысла ехать в Италию. Мы очень усложнили себе задачу, проиграв сегодня со счётом 3:0. Нам нужно прийти в себя, для этого нужно победить в следующем матче. Нам нужно, чтобы все переключились после этой неудачи. Тогда мы сможем сосредоточиться на том, чтобы постараться забить как минимум четыре гола в Бергамо, - сказал ван Дейк журналистам.