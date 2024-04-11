Итальянский форвард «Аталанты» из Бергамо Джанлука Скамакка оформил дубль в ворота «Ливерпуля». Случилось это на 61-й минуте битвы двух клубов в четвертьфинале Лиги Европы в рамках первого матча из двух. Свой первый гол в ворота «красных» Джанлука оформил в первом тайме.

Напомним, что Скамакка обрёл великолепную форму в последний месяц. Итальянец не забил только лишь в одном из последних пяти матчей «Аталанты», если мы возьмём все турниры.

Текстовую трансляцию поединка клубов из Ливерпуля и Бергамо проводит наш портал. «Аталанта» сенсационно и уверенно ведёт – 2:0. Ответный матч ждёт нас через неделю.