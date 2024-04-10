Гасперини высказался перед матчем с «Ливерпулем»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал свой комментарий перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Ливерпуля».

Напомним, матч между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоится в четверг, 11 апреля и стартует в 22:00 по московскому времени.

- «Ливерпуль» привык играть интенсивно, в очень высоком темпе. Мы должны смотреть на это противостояние с правильной точки зрения. Мы понимаем, что нам предстоит проверить свои силы в противостоянии с сильнейшей, великой командой, - передаёт слова специалиста пресс-служба УЕФА.

«Аталанта» в групповом этапе Лиги Европы выиграла свою группу, обойдя «Спортинг», «Штурм» и «Ракув». В итальянском чемпионате клуб идёт на шестой строчке в турнирной таблице.