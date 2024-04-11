«Аталанта» громит «Ливерпуль» в гостях к концу второго тайма

В Ливерпуле происходит настоящий кошмар для болельщиков местного одноимённого клуба. Марио Пашалич, хорватский игрок атаки «Аталанты» забил третий безответный мяч в ворота хозяев практически с линии вратарской Келлехера и довёл счёт до разгромного – 3:0. Напомним, что первые два гола «Аталанты» оформил Джанлука Скамакка, по одному – в каждых из таймов.

Следить за концовкой этого безумного матча в Англии можно в текстовой трансляции от нашего портала. Напомним, что встречаются команды в рамках первой встречи четвертьфинала Лиги Европы. Через неделю в итальянском Бергамо нас ждёт ответный матч в этой паре.