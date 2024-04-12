Ван Дейк: Это больно, мы давно не проигрывали у себя дома

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался после четвертьфинального матча Лиги Европы с «Аталантой».

Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась победой клуба из Бергамо со счётом 3:0.

- Очень разочаровывающий вечер для всех нас. Нам нельзя долго зацикливаться на этом неудачном результате, нужно готовиться к следующим большим играм. Нужно снова переключиться на достижение результатов.

Конечно, это больно. Мы давно не проигрывали на своём поле. Но не нужно отнимать заслугу у соперника, они наказали нас за небрежное владение мячом. У нас были шансы забить один или два гола, но, к сожалению, мы это не сделали, - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.