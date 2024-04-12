Автор дубля в ворота «Ливерпуля»: Фантастический вечер для «Аталанты»

Итальянский нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка дал свой комментарий после победы над «Ливерпулем» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Напомним, матч прошёл на «Энфилде» и завершился победой клуба из Бергамо со счётом 3:0, Скамакка отметился двумя забитыми мячами.

- - Это фантастический вечер для нас. Все думали, что мы обречены, но мы верили в себя с самого начала, мы счастливы, но впереди есть еще ответная игра. Подобные моменты случаются благодаря команде, а не отдельно взятым игрокам. Если бы не мои товарищи по команде, у меня бы не было двух голов, - приводит слова футболиста Sky Sports.

Ответная игра между «Аталантой» и «Ливерпулем» пройдёт в Бергамо через неделю, 18 апреля.