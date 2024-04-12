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Защитник «Аталанты» Хиен: Знали, что будет сложно против одной из лучших команд мира

12 Апреля 2024 • 02:08 Комментировать
Ливерпуль
0:3
Аталанта

Центральный защитник «Аталанты» Исак Хиен высказался о победе над «Ливерпулем».

Встреча 1/4 финала прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0.

- Это была невероятная игра с нашей стороны. Еще до начала матча мы знали, что будет сложно против одной из лучших команд мира. Мы постарались показать, на что способны. Мы приложили много усилий, чтобы не пропустить сегодня, выложились больше, чем на 100 процентов, чтобы довести дело до конца.

Мне было очень приятно видеть на «Энфилде» наших болельщиков из Бергамо. Мы верили в себя, наши фанаты поддерживали нас, и мы показали хорошее выступление, - сказал Хиен в интервью после матча.

Ответная игра между «Аталантой» и «Ливерпулем» пройдёт 18 апреля.


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