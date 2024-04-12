Клопп ответил, сможет ли «Ливерпуль» отыграться в ответной игре с «Аталантой»

Рулевой «мерсисайдцев» Юрген Клопп после поражения от «Аталанты» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы ответил на вопрос журналистов об ответной игре.

Напомним, встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0. Ответная матч пройдёт в Бергамо 18 апреля.

- В понедельник посмотрю эту игру в записи. Но могу сказать сейчас, что есть пару моментов, в чём нам нужно прибавить, чтобы стать лучше. Сможем ли выиграть? Да, если будем играть хорошо, возможно. Сможем ли победить 3:0? Понятия не имею. Но сейчас нам плохо, и это важно. Плохая была игра - говорю, как есть, - сказал наставник «Ливерпуля» на пресс-конференции.

14 апреля «Ливерпуль» на своём поле примет «Кристал Пэлас» в рамках очередного тура чемпионата Англии, матч начнётся в 16:00 по мск.