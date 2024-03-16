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Деменко: Если Миранчук удачно сыграет с «Ливерпулем», на Алексея будут смотреть по-другому

16 Марта 2024 • 17:22 Комментировать
Ливерпуль
...
Аталанта
11.04 22:00

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о предстоящих матчах «Аталанты» против «Ливерпуля», в которых должен сыграть российский хавбек Алексей Миранчук.

«Если Алексей как-то удачно сыграет в этих матчах, думаю, на него по-другому обратят внимание», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Эксперт отметил, что выступление в Серии А и еврокубковых турнирах – разные вещи, но в предстоящих играх все будет зависеть от самого Миранчука.

В текущем сезоне Миранчук сыграл в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет десять ассистов.

Напомним, «Аталанта» встретится с «Ливерпулем» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Первая очная игра между командами состоится 11 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аталанта Максим Деменко Алексей Миранчук ещё теги

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