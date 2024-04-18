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​Эксперты оценили шансы «Ливерпуля» на выход в 1/2 финала Лиги Европы

18 Апреля 2024 • 10:21 Комментировать
Ливерпуль
0:3
Аталанта

Сегодня, 18 апреля, состоятся ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. В одном из поединков «Аталанта» примет на своём поле «Ливерпуль». В первом матче «Аталанта» разгромила соперника со счётом 3:0.

По мнению экспертов букмекерских контор в предстоящем матче явным фаворитом является «Ливерпуль». Победа английского клуба возможна с вероятностью в 60,3%, ничейный исход оценён в 20,1%, а вот победа «Аталанты» – 19,6%.

Проход «Аталанты» в полуфинал Лиги Европы экспертами оценён в 80,1%, а вот выход «Ливерпуля» в следующий этап возможен с вероятностью примерно в 19,9%.

Прямая трансляция матча «Аталанта» – «Ливерпуль» состоится на нашем портале, начало в 22:00 по московскому времени.


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