Скамакка не забил лишь в одном матче из последних пяти

В прекрасной форме пребывает форвард «Аталанты» Джанлука Скамакка. У итальянца в последних пяти матчах во всех турнирах лишь один без голевой – против «Фиорентины». В четырёх остальных Джанлука хотя бы раз отличился.

Так, он забивал «Спортингу» 14 марта (2:1), «Наполи» (0:3) 30 марта, «Кальяри» (1:2) 7 апреля и, наконец, «Ливерпулю» на выезде 11 апреля. Пока в игре в Англии с минимальным преимуществом ведёт именно клуб из Бергамо.

Напомним, что текстовую трансляцию поединка ливерпульцев и бергамасков проводит наш портал. Отметим, что в самом начале матча счёт мог открывать Марио Пашалич, но голкипер «красных» совершил сумасшедший сейв.