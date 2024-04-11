Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Клопп сделал в перерыве игры с «Аталантой» сразу три замены

11 Апреля 2024 • 23:06 Комментировать
Ливерпуль
0:3
Аталанта
окончен

Сразу трёх новых игроков выпустил на поле Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля» в перерыве игры четвертьфинала Лиги Европы против «Аталанты».

Так, на поле после 15-минутной паузы появились Доминик Собослаи, Мохамед Салах и Эндрю Робертсон. Заменили они соответственно Кёртиса Джонса, Харви Эллиотта и Костаса Цимикаса.

Напомним, что в первом тайме бергамаски вырвались вперёд благодаря очередному голу Джанлуки Скамакки, который набрал просто великолепную форму. На момент начала первого тайма гости из Италии продолжают вести на «Энфилде».

Текстовая трансляция игры доступна на нашем портале.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп

Новости по матчу

Сегодня, 11 Апреля
23:42
«Аталанта» громит «Ливерпуль» в гостях к концу второго тайма
23:22
Скамакка оформил дубль в ворота «Ливерпуля»
23:06
Клопп сделал в перерыве игры с «Аталантой» сразу три замены
22:45
Скамакка не забил лишь в одном матче из последних пяти
22:08
Голкипер «Ливерпуля» совершил сейв лицом
21:32
«Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 6
21:06
«Ливерпуль» объявил состав на матч с «Аталантой», Нуньес – в старте
21:01
Гасперини оставил Миранчука на скамейке на матч с «Ливерпулем»
14:15
Ставка и прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта Лиги Европы — 11 апреля 2024
10 Апреля
22:29
Эллиотт: Сделаем всё возможное, чтобы Клопп ушёл с трофеем
22:24
Клопп: Знаем, что из себя представляет «Аталанта»
22:17
Гасперини высказался перед матчем с «Ливерпулем»
21:41
Ставка и прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта Лиги Европы — 11 апреля 2024
09 Апреля
13:42
«Ливерпуль» - «Аталанта»: прогноз и ставка БК Pinnacle
08 Апреля
05:08
Раньери: «Аталанта» способна обыграть «Ливерпуль»
16 Марта
17:22
Деменко: Если Миранчук удачно сыграет с «Ливерпулем», на Алексея будут смотреть по-другому
15 Марта
20:27
Дзенои: Миранчук очень важный игрок для «Аталанты»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Хвичу хочет купить европейский суперклуб Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Киммих договорился с английским топ-клубом Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов Фелиш назвал лучшего нападающего мира - это не Холанн «Реал» нацелился на нового вратаря Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед стартом 1/4 финала - «Реал» на втором месте Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов
Спортивные новости
Хет-трик Зернова принёс «Металлургу» третью победу в серии плей-офф КХЛ над «Автомобилистом» Ольховский объяснил поведение Медведева в последних матчах Объявлена дата начала следующего сезона КХЛ Селиваненко высказался о поведении Медведева в матче с Хачановым Крикунов: «Не скажу, что у «Металлурга» зелёный свет по дороге в финал» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Рома Рома
0
1
2.03 3.55 3.65
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Аталанта Аталанта
0
3
1.38 5.20 7.40
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Вест Хэм Вест Хэм
2
0
1.55 4.30 5.80
Видео
Окончен
Бенфика Бенфика
Марсель Марсель
2
1
2.02 3.65 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
11 Апреля
23:58 · Лига Европы
«Бенфика» была сильнее «Марселя» в малособытийном матче
23:58 · Франция. Лига 1
Обамеянг не мог забить более месяца
23:49 · Россия. Премьер-лига
Миранчук сыграл на «Энфилде»
23:42 · Лига Европы
«Аталанта» громит «Ливерпуль» в гостях к концу второго тайма
23:22 · Лига Европы
Скамакка оформил дубль в ворота «Ливерпуля»
23:06 · Лига Европы
Клопп сделал в перерыве игры с «Аталантой» сразу три замены
22:55 · Лига Европы
Компания Adidas стала личным спонсором Меньяна
22:45 · Италия. Серия А
Скамакка не забил лишь в одном матче из последних пяти
22:08 · Лига Европы
Голкипер «Ливерпуля» совершил сейв лицом
21:32 · Лига Европы
«Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 7
21:31 · Лига Европы
«Милан» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:29 · Лига Европы
«Байер» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
21:28 · Лига Европы
«Бенфика» - «Марсель»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
21:20 · Лига Европы
Дибала и Лукаку – в основе «Ромы» на игру с «Миланом»
21:12 · Лига Европы
«Милан» огласил состав на битву Лиги Европы с «Ромой»
Все новости
Рекомендуем