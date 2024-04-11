Клопп сделал в перерыве игры с «Аталантой» сразу три замены

Сразу трёх новых игроков выпустил на поле Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля» в перерыве игры четвертьфинала Лиги Европы против «Аталанты».

Так, на поле после 15-минутной паузы появились Доминик Собослаи, Мохамед Салах и Эндрю Робертсон. Заменили они соответственно Кёртиса Джонса, Харви Эллиотта и Костаса Цимикаса.

Напомним, что в первом тайме бергамаски вырвались вперёд благодаря очередному голу Джанлуки Скамакки, который набрал просто великолепную форму. На момент начала первого тайма гости из Италии продолжают вести на «Энфилде».

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