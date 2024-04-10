Клопп: Знаем, что из себя представляет «Аталанта»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп дал свой комментарий о предстоящей четвертьфинальной игре против «Аталанты» в рамках плей-офф Лиги Европы.

Первый матч 1/4 финала состоится в четверг, 11 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- Мы знаем, что из себя представляет «Аталанта». Как и все итальянские клубы, эта команда отличается от большинства команд, с которыми мы играем. Это очень цисциплинированная команда, которая умеет атаковать, так что мы должны сыграть на максимуме в двух матчах, чтобы выйти в полуфинал. Пока мы не можем думать о финале, - передаёт слова немецкого тренера пресс-служба УЕФА.