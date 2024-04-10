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Эллиотт: Сделаем всё возможное, чтобы Клопп ушёл с трофеем

10 Апреля 2024 • 22:29 Комментировать
Ливерпуль
...
Аталанта
1 1.35 X 5.50 2 8.00
Через 22 ч. 48 мин.

Футболисты «Ливерпуля» хотят одержать победу в Лиге Европы ради своего главного тренера. Об этом сообщил хавбек английского клуба Харви Эллиотт.

Напомним, зимой Юрген Клопп объявил о том, что по окончании текущего сезона он покинет пост главного тренера «мерсисайдцев».

- Наш тренер уходит в конце сезона, и победа в Лиге Европы может стать лучшим завершением его профессиональной деятельности в этом клубе. Мы сделаем все возможное, чтобы он ушел с трофеем. Он многое сделал для нашей карьеры, и мы хотим отблагодарить его, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

В четверг «Ливерпуль» на своём поле примет «Аталанту» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.


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ЛИВЕРПУЛЬ АТАЛАНТА
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