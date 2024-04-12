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Аршавин призвал Миранчука порадоваться выходу на замену в матче с «Ливерпулем»

12 Апреля 2024 • 10:51 Комментировать
Ливерпуль
0:3
Аталанта

Алексей Миранчук должен быть счастлив тому, что вышел на поле на последних минутах первого поединка 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Аталанта» на выезде разгромила «Ливерпуль».

«При счёте 3:0 мог вообще не выйти. Этой заменой тренер показывает ему, что он находится в обойме команды», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Добавим, что ответная встреча пройдёт 18 апреля в Бергамо. В этот раз Миранчук начал игру на скамейке запасных. Всего в текущем сезоне на его счету 30 матчей во всех клубных турнирах, в которых он забил четыре мяча.

В остальных матчах Лиги Европы «Байер» обыграл «Вест Хэм», «Бенфика» справилась с «Марселем», а в итальянском противостоянии «Рома» одолела «Милан».

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Андрей Аршавин Аталанта Лига Европы Алексей Миранчук ещё теги

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