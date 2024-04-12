Директор «Аталанты» – о разгроме «Ливерпуля»: «Один из величайших моментов для нашего клуба»

Директор «Аталанты» Лука Перкасси высказался о недавней крупной победе команды в матче Лиги Европы против «Ливерпуля».

Коллектив Джан Пьеро Гасперини неожиданно разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде» со счётом 3:0. Впереди ответная встреча, однако в клубе из Бергамо уже прозвали победу в первой игре исторической.

«Это был волшебный вечер для всех нас, он войдёт в историю как один из величайших моментов для «Аталанты».

Это настолько выдающийся результат, что его значимость трудно выразить словами, хотя мы знаем, что нам ещё предстоит сыграть ответный матч, а «Ливерпуль» – очень сильная команда. Очень радует, что всё будет решаться в Бергамо», – сказал в интервью Sky Sport Перкасси.