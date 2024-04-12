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Крауч: «Аталанта» была просто фантастической

12 Апреля 2024 • 00:11 Комментировать
Ливерпуль
0:3
Аталанта

Экс-футболист «Ливерпуля» Питер Крауч дал свой комментарий о поражении «мерсисайдцев» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Аталантой».

Напомним, встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась крупной победой итальянской команды со счётом 3:0.

- То, какие силы Гасперини выдвинул вперед, говорит о его смелости. Ими команда очень глубоко прессинговала, так что «Ливерпуль» не мог вывести мяч. А во втором тайме «Аталанта» оказалась еще более доминирующей. Она была просто фантастической, - приводит слова Крауча официальный сайт УЕФА.

 
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