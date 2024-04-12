Скамакка, прибивший «Ливерпуль», признан игроком недели в Лиге Европы

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о лучшем игроке недели в Лиге Европы. Им был признан нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка.

В четверг вечером Скамакка прибил «Ливерпуль» на «Энфилде». Нападающий оформил дубль, а его команда отпраздновала крупную победу со счётом 3:0. Теперь «Аталанта» имеет высокие шансы на выход в полуфинал второго по рангу клубного турнира континента. Впрочем, впереди ещё ответный матч в Бергамо.

Всего в этом сезоне 25-летний Джанлука Скамакка провёл 33 официальных матча, в которых забил 13 голов и отдал три голевых паса на партнёров.