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Скамакка, прибивший «Ливерпуль», признан игроком недели в Лиге Европы

12 Апреля 2024 • 16:40 Комментировать
Ливерпуль
0:3
Аталанта

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о лучшем игроке недели в Лиге Европы. Им был признан нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка.

В четверг вечером Скамакка прибил «Ливерпуль» на «Энфилде». Нападающий оформил дубль, а его команда отпраздновала крупную победу со счётом 3:0. Теперь «Аталанта» имеет высокие шансы на выход в полуфинал второго по рангу клубного турнира континента. Впрочем, впереди ещё ответный матч в Бергамо.

Всего в этом сезоне 25-летний Джанлука Скамакка провёл 33 официальных матча, в которых забил 13 голов и отдал три голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джанлука Скамакка

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