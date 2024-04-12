Гасперини – о победе над «Ливерпулем»: Экстраординарный вечер

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер «Аталанты», дал свой комментарий после сенсационной победы над «Ливерпулем» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0. Ответный поединок состоится в Бергамо 18 апреля.

- Огромное достижение. Наши болельщики постоянно были заметны на трибуне. Нам предстоит еще одна игра, но результат великолепен. В обороне мы действовали успешно. Экстраординарный вечер - очень приятные ощущения, - приводит слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.