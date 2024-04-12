Клопп: «Ничего хорошего об этой игре не скажешь»

В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги Европы, «Ливерпуль» принимал дома «Аталанту» и неожиданно проиграл, да ещё и с крупным счётом. Подопечные Юргена Клоппа пропустили три мяча и практически лишились шансов на продолжение борьбы в турнире. Наставник «Ливерпуля» прокомментировал произошедшее:

- Ничего хорошего об этой игре не скажешь, разве что начало было хорошим. у Дарвина Нуньеса был очень хороший момент, но именно после того, как он упустил его, всё пошло наперекосяк, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

Ответный матч пройдёт через неделю, в следующий четверг.