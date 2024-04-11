«Ливерпуль» объявил состав на матч с «Аталантой», Нуньес – в старте

В 22:00 по московскому времени в четверг пройдёт матч четвертьфинальной стадии Лиги Европы УЕФА. В первой встрече пары «Ливерпуль» примет дома один из сильнейших клубов Италии – «Аталанту».

За час до поединка «красные» объявили свой состав на игру:

Келлехер, Гомес, Эндо, ван Дейк, Конате, Макаллистер, Джонс, Гакпо, Цимикас, Эллиотт, Нуньес.

Напомним, ранее свой состав назвала «Аталанта». Текстовую трансляцию игры еврокубка будет проводить наш портал.

Отметим, что на скамейке запасных «Ливерпуля» появились исцелившиеся от травм защитник Трент Александер-Арнольд и игрок атаки Диогу Жота.