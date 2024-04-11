Голкипер «Ливерпуля» совершил сейв лицом

Уже на первых минутах битвы между «Ливерпулем» и «Аталантой» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы произошёл опаснейший голевой момент. Игрок атаки бергамасков Марио Пашалич мог спокойно открывать счёт, оказавшись на убойной позиции в считаных метрах от линии ворот мерсисайдцев.

Но в последний момент голкипер «красных» Каомхин Келлехер бросился под удар и левой частью головы отбил удар от хорвата. После эпизода у вратаря покраснела область рядом с левым глазом – голкиперу после такого спасения явно пришлось пострадать от боли.

Текстовая трансляция матча «Ливерпуля» и «Аталанты» проходит на нашем портале.