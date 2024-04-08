Раньери: «Аталанта» способна обыграть «Ливерпуль»

Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери верит в победу «Аталанты» над «Ливерпулем» в Лиге Европы.

11 апреля коллектив из Бергамо сыграет против английского гранда на «Энфилде» в рамках четвертьфинала второго по значимости еврокубка. Неделей позднее состоится ответная встреча.

В воскресенье «Аталанта» уступила «Кальяри» в матче 31-го тура Серии А (1:2), однако тренер сардинцев считает, что у команды Джан Пьеро Гасперини есть шансы добиться успеха в битве с «Ливерпулем»: «Да, я так думаю, потому что «Аталанта» не повторит сегодняшних ошибок. Нас ждёт отличный матч, я желаю «Аталанте» удачи. Я всегда поддерживаю итальянские команды, когда они играют за границей», – сказал в беседе с DAZN Раньери.